Свободный порт и ТОРы ждут большие поправки

Правительство передало на рассмотрение Госдумы проект изменений закона о свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития.

В пояснительной записке отмечено, что законопроект подготовило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития). Целью поправок власти заявляют совершенствование правового регулирования режимов территории опережающего развития и свободного порта.

Сейчас при создании ТОР предусматривается перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется преференции для бизнеса. Правительство предложило использовать список видов деятельности, которыми резидентам территории опережающего развития заниматься запрещено, сообщает корреспондент Fishnews. При этом предполагается, что для какой-то части территории могут устанавливаться дополнительные ограничения - «с учетом перспективных планов развития».

Законопроект предусматривает и возможность объединения нескольких ТОР в одном регионе. Решение о таком укрупнении будет приниматься правительством РФ, при этом вопрос будет согласовываться с региональными властями.

Планируется пересмотреть перечень функций управляющей компании ТОР и СПВ. Предусматривается возможность подачи обращения с пакетом документов для получения статуса резидента дальневосточной ТОР и СПВ в электронной форме. Это предложено для ускорения процесса подач и рассмотрения заявок, сказано в пояснительной записке.

В перечень существенных нарушений со стороны резидента ТОР, позволяющих по суду расторгнуть с ним соглашение, власти хотят включить непредоставление информации о реализации инвестиционного проекта.

Правительство также выступило за возможность создавать на смежных участках, которых находятся в пользовании нескольких резидентов ТОР или СПВ, одну зону таможенного контроля. Планируется реформировать институт наблюдательного совета свободного порта Владивосток. Предусматривает законопроект и другие изменения.

«Все это позволит сделать такие территории более привлекательными для инвесторов, а также повысит экономический эффект от вложенных средств», - прокомментировал поправки на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

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