Общественный совет оценит работу Росрыболовства в пандемийном году

Общественный совет при Росрыболовстве 31 марта проведет первое заседание в новом составе. Помимо регламентных вопросов планируется рассмотреть проект доклада об итогах деятельности Росрыболовства в 2020 г. и задачах на текущий год.

Первое после формирования нового состава заседание Общественного совета (ОС) при Росрыболовстве пройдет 31 марта в Общественной палате РФ. Его участники должны выбрать председателя ОС и его заместителей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ходе заседания планируется рассмотреть проекта доклада «Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2020 году и задачи на 2021 год». С утвержденным докладом руководитель Росрыболовства обычно выступает на расширенном заседании коллегии ведомства – в этом году мероприятие назначено на 23 апреля в Светлогорске .

Кроме того, Общественный совет заслушает отчет о реализации публичной декларации целей и задач федерального агентства в прошлом году и обсудит проект декларации на 2021 г.

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