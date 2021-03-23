Общественный совет при Росрыболовстве начнет работу в новом составе

Росрыболовство утвердило новый состав общественного совета при ведомстве. На первое заседание он должен собраться в первых числах апреля.

Состав Общественного совета при Росрыболовстве обновлен приказом федерального агентства от 2 марта 2021 г. № 84, сообщает корреспондент Fishnews.

Состав совета сформирован по результатам конкурсного отбора, проведенного Общественной палатой России. Это представители рыбопромышленных союзов и ассоциаций из разных регионов, коренных малочисленных народов Севера, природоохранного сообщества, общероссийских бизнес-объединений – всего 28 человек.

Цель работы совета – общественный контроль за деятельностью Федерального агентства по рыболовству, в том числе рассмотрение проектов социально значимых нормативно-правовых актов.

На первом заседании должен быть избран председатель совета и его заместители, определены приоритетные направления деятельности с учетом рекомендаций Общественной палаты РФ.

Приказ с новым составом Общественного совета смотрите в прикрепленном файле.

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