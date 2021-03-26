«Норебо» работает над пополнением дальневосточного флота

На Северной верфи в Санкт-Петербурге приступили к резке металла для закладной секции девятого морозильного траулера-процессора проекта 170701. Судно строится по заказу компании «Ролиз» (входит в группу «Норебо»).

Закладка траулера запланирована на май 2021 г. Судно будет работать на Дальнем Востоке на промысле минтая, сельди и других объектов. Проектная производительность новой единицы флота позволит вылавливать до 230 тонн рыбы в сутки, рассказали Fishnews в пресс-службе Северной верфи.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров для «Норебо» состоит из десяти судов . Часть из них будет осваивать квоты на Дальневосточном бассейне, часть - на Северном.

Проект 170701 - один из самых современных проектов рыболовных судов, предусматривающий безотходную переработку в условиях открытого моря благодаря многофункциональной рыбофабрике, отметили в пресс-службе верфи.

На судне будут производиться разные виды филе, фарш и другая продукция, а из отходов - рыбная мука и субпродукты. Таким образом будет обеспечен безотходный производственный цикл.

Капсулообразная форма носовых обводов траулера позволяет увеличить рабочее пространство, при этом улучшив мореходные качества судна. Благодаря повышенной энергоэффективности главного двигателя вырабатываемое тепло будет направлено на обогрев кают и рабочих помещений. Электроэнергию, которая выделяется траловыми лебедками в режиме рекуперации, планируется использовать для освещения и других нужд судна.

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