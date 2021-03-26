Льды отступают от Севморпути

Росгидромет опубликовал доклад об особенностях климата в стране в 2020 г. В документе говорится и о тенденциях, выявленных на акваториях Северного морского пути.

Прошедший год оказался экстремально теплым как в России, так и на планете в целом, говорится в докладе. Выявлен ряд тенденций изменения климатических условий.

«Отмечается стабильный тренд на сокращение ледового покрова Арктики: с 1980-х годов в районе Северного морского пути уменьшение составило пять-семь раз, в отдельные годы трасса к концу лета почти освобождается ото льда. В 2020 году площадь ледового покрова к сентябрю сократилась до рекордно низкого уровня — 26 тыс. кв. км», - рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды.

Также в министерстве обратили внимание, что в последнее десятилетие преимущественно в ранние сроки наблюдается вскрытие большинства рек ото льда, в то время как ледостав происходит позже обычного. Растет мощность сезонно-талого слоя вечной мерзлоты. На юге европейской части России в летний период на фоне быстрого роста средних температур сокращается влагообеспеченность, возрастает риск засухи.

Напомним, на Северном морском пути власти хотят организовать постоянную судоходную линию для транспортировки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть страны. Планируется, в частности, организовывать регулярные рейсы и обеспечивать дозагрузку судов другими товарами.

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