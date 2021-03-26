Владимир Галицын: Отраслевые СМИ помогают усилить голос рыбацкого сообщества

«Каждое утро я, как и большинство, наверное, моих коллег, начинаю с подборки отраслевых новостей. В первую очередь открываю Fishnews», - рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Глава объединения поздравил медиахолдинг с юбилеем.

Отраслевые СМИ обеспечивают коммуникацию, позволяя доносить позицию рыбацкого сообщества и получать обратную связь от федеральных властей, отметил руководитель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

«Вы делаете очень важную работу. Журнал и газета Fishnews, я считаю, главные рыбацкие издания Российской Федерации», - обратился к коллективу медиахолдинга Владимир Галицын.

Отраслевые СМИ помогают не только лучше ориентироваться в текущей повестке, но и поднимают перед широкой аудиторией проблемы, от которых зависит работа предприятий. Из последнего можно напомнить о вопросах распределения участков для промысла, отметил председатель АДЛК.

«Когда в свое время мы приходили на совещания к первому вице-премьеру Виктору Алексеевичу Зубкову - человеку, который очень много сделал для отрасли, - всегда видели газеты и журналы Fishnews. И очень многие вопросы оперативно решались, когда о них писали ваши издания».

Сейчас медиахолдинг выступает объединяющей силой: на площадке Fishnews собирается Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. «Многие вещи удалось и, я уверен, удастся решить с помощью нашего совета. На интернет-портале Fishnews оперативно освещается его работа - это прекрасный способ позитивно влиять на ситуацию», - уверен руководитель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

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