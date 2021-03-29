Власти регламентировали проверку строительства береговых заводов

Минпромторг утвердил порядок контроля за строительством береговых заводов рыбопереработки по программе инвестиционных квот. Установление таких правил, по замыслу властей, должно сделать процесс более понятным для инвесторов.

Порядок контроля исполнения проектов по строительству береговых производств под инвестквоты утвержден приказом Министерства промышленности и торговли от 17 декабря 2020 г. № 4450. 26 марта документ прошел процедуру официального опубликования.

Как сообщает корреспондент Fishnews, детализированы процедуры контроля, который осуществляет специальная комиссия за выполнением инвестиционных проектов. Это ежеквартальный контроль в течение всего срока реализации проекта и итоговый контроль, когда завод введен в эксплуатацию. Напомним, что только после такой приемки предприятия инвестор получает квоты для освоения.

Проверяется в том числе соблюдение оговоренных с государством графиков, соответствие приобретенного инвесторов оборудования по производству рыбопродукции, морозильного оборудования.

Ранее Минпромторг также утвердил порядок контроля за строительством флота по программе инвестиционных квот - эти правила предусмотрены приказом ведомства от 15 сентября 2020 г. № 3985.

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