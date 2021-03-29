Пластиковый рацион черноморских птиц беспокоит экологов

Одной из причин гибели птиц на побережье под Сочи Росприроднадзор назвал частицы полиэтилена в желудках. Озабоченность по этому поводу выразило российское отделение Гринпис.

В большинстве случаев птицы умерли из-за паразитов, приводит мнение Росприроднадзора природоохранная организация. Произошедшее также будут исследовать специалисты Судебно-экспертной палаты России. Об этом их попросила группа экологов и активных граждан.

По данным Greenpeace, пластиковый мусор – основной загрязнитель Черного моря. В конце октября 2020 г. команда проекта «Ноль отходов» отправилась в экспедицию на черноморское побережье и проверила, насколько оно загрязнено.

«Тогда эксперты собрали 108 кг мусора, 94% которого оказалось пластиком», – сообщили Fishnews в пресс-службе Гринпис.

По мнению природоохранной организации, чтобы предотвратить гибель зверей и птиц от пластикового мусора, нужно принимать немедленные меры. И начать стоит с ограничения одноразовых товаров и упаковки, уверены экологи.

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