22 октября 2020 года

Экологи посчитают пластик на черноморском побережье

Команда проекта Greenpeace «Ноль отходов» отправится в экспедицию на Черное море и узнает, чем загрязнено побережье Краснодарского края. Экологи сравнят, как изменилась ситуация по сравнению с поездкой 2018 г. – тогда собрали более 90 кг пластикового мусора.

«В 2019 году мы исследовали побережья Байкала и Куршской косы — двух объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2020-м побывали в заповедных местах — на берегу Ладожского озера Мы искали мусор, сортировали его и вносили данные в специальную форму. Наши проверки показали, что больше всего мусора на берегах — это пластик», — сообщили Fishnews в пресс-службе Гринпис.

В этот раз экологи хотят проверить побережье Черного моря, которое они уже изучали в 2018 г. Тогда было собрано более 90 кг пластика, отметили в природоохранной организации

«Черное море — самое популярное направление для пляжного отдыха у россиян. Одновременно оно — и самое грязное море в Европе. По подсчетам ученых, в Черном море в два раза больше морского мусора, чем в Средиземном. В Черном море плавают сотни мусорных островов, и каждый час реки приносят в него от 6 до 50 мусорных фрагментов. Мусор в море попадает в основном по рекам: из вод Дуная, Днестра, Дона и Риони», — рассказали в Гринпис.

Планируется, что полученные в экспедиции данные позволят экологам дополнить список основных загрязнителей и помогут в борьбе за ограничение оборота одноразового пластика.

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