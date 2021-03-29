ОПОРА РОССИИ включилась в «рыбную» повестку

Для детальной работы по вопросам рыбной отрасли в объединении «ОПОРА РОССИИ», представляющем интересы малого и среднего бизнеса, создан специальный комитет. Его председателем стал глава ВАРПЭ, член президиума НП «ОПОРА» Герман Зверев.

Комитет по рыбохозяйственному комплексу «ОПОРЫ РОССИИ» на первом заседании определил приоритетные направления деятельности и утвердил план работы на первую половину года.

Среди приоритетов - обеспечение стабильной регуляторной среды для предприятий промышленного и прибрежного рыболовства, аквакультуры и переработки, создание условий для развития малого и среднего бизнеса в отрасли и любительского рыболовства.

Комитет будет заниматься анализом нормотворческой деятельности федеральных ведомств. Представители отрасли будут готовить позиции по проектам нормативно-правовых актов в сфере рыболовства и рыбоводства в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия, вырабатывать предложения по оптимизации отраслевого законодательства и повышению доступности мер поддержки для малых и средних предприятий. В сфере внимания комитета будут и вопросы, связанные с практикой контроля и надзора в рыбном хозяйстве.

Вопрос широкого охвата

Комитет обсудил резонансный законопроект, предусматривающий для рыбаков-любителей возможность продавать свои уловы. Напомним, что пилотными регионами для реализации этого механизма должны стать Мурманская, Магаданская, Томская и Сахалинская области.

В комитете отметили, что законопроект, подготовленный Росрыболовством, нуждается в серьезной доработке. Участники обсуждения обратили внимание на недопустимость легализации браконьерских уловов через такой механизм продажи. 12 февраля проект поступил во Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников и в «объединения бизнес-четверки» для анализа и выработки предложений. Замечания и предложения Российского союза промышленников и предпринимателей к документу президент союза Александр Шохин направил в Государственно-правовое управление президента РФ 9 марта.

Также рассмотрена инициатива Мурманского регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ - дать возможность жителям региона добывать рыбу в рамках национального общего допустимого улова и реализовывать ее рыбопромышленникам. Участники заседания концептуально поддержали инициативу и приняли решение подготовить проект соответствующего обращения в Минсельхоз и Росрыболовство.

Кто представляет отрасль

В состав профильного комитета крупнейшего объединения МСП в России вошли представители отраслевого сообщества из самых разных регионов. Это поможет учитывать в работе специфику разных территорий, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

В комитет включены президент Федерального союза рыболовных хозяйств, член правления НП «ОПОРА» Владимир Петрушин, исполнительный директор ВАРПЭ Игорь Карпман, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края, член Хабаровского регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ Максим Бергеля, директор по специальным проектам АКОРТ Евгений Великанов, член Хабаровского регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ Сергей Гориславец, первый заместитель председателя Ассоциации «Росрыбхоз» Виктор Зарайский, генеральный директор ООО «Рыбоперерабатывающий комплекс артели «Иня», руководитель комитета по рыбохозяйственной деятельности Хабаровского регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ Анна Кривченко, председатель Ассоциации марикультурных организаций Приморского края Вадим Лихачев, председатель комитета по рыбохозяйственному комплексу Забайкальского регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ Константин Логинов, заместитель председателя Ассоциации рыбохозяйственных предприятий внутренних водоемов и аквакультуры, руководитель консорциума «Евразийский аквакультурный альянс», председатель Комитета по рыбному хозяйству Московской ассоциации предпринимателей Александр Неврединов, генеральный директор ООО «Аквакультура Зауралья» Олег Никифоров, директор ООО «Паллада», председатель Комитета по рыболовству Мурманского регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ Юрий Тимохин. Председателем комитета стал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

«Сегодня состоялась очень важная встреча, - прокомментировал Герман Зверев итоги первого заседания. - Я очень надеюсь на то, что комитет по рыбохозяйственному комплексу станет таким же мощным инструментом, как комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре, работающая в структуре Российского союза промышленников и предпринимателей. Мы максимально заинтересованы выслушать и понять позицию региональных отделений, поэтому будем просить исполнительную дирекцию ОПОРЫ РОССИИ доводить все решения, которые мы подготовим и согласуем, в региональные отделения, чтобы они видели начало работы, заинтересовались ей и активно вносили свои предложения».

Теперь Герман Зверев курирует рыбохозяйственное направление в двух общенациональных деловых объединениях: возглавляет Комиссию по рыбному хозяйству и аквакультуре в РСПП и Комитет по рыбохозяйственному комплексу в ОПОРЕ РОССИИ.

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