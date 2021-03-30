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Росрыбколхозсоюз заступился за пользователей участков

Росрыбколхозсоюз заступился за пользователей участков

Союз рыболовецких колхозов России поддержал ассоциации Дальнего Востока и также обратился к спикерам парламента по вопросам доработки законопроекта, который вводит распределение участков для промысла на аукционах.

Напомним, что Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращения по законопроекту об электронных торгах в рыбной отрасли. Бизнес-сообщество беспокоит судьба рыболовных участков, на которых уже много лет работают предприятия, сообщает корреспондент Fishnews.

Из буквального прочтения поправок получается, что участки, на которые к моменту проведения конкурса истек срок действия договора, отправятся на аукцион, заявили в ассоциациях. Каким образом тогда будет учитываться опыт работы пользователей, производства и инфраструктура, которые они уже создали?

Законопроект создает почву для неоднозначных толкований, солидарны с дальневосточными коллегами в Союзе рыболовецких колхозов России (Росрыбколхозсоюзе).

При выставлении участков на аукционы пострадают права и интересы предприятий, которые уже вложили в процессе использования участков на законных основаниях значительные средства в инфраструктуру и перерабатывающие заводы, отметили в объединении. Это, в свою очередь, негативно повлияет на социальную ситуацию в прибрежных населенных пунктах, считают в Росрыбколхозсоюзе.

Объединение попросило парламентариев принять во внимание позицию рыбацкого сообщества и рассмотреть законопроект с учетом согласования в регионах и разработки проектов нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок проведения конкурсов по распределению РЛУ.

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