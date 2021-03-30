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Сотрудники регионального отдела АзНИИРХ провели анализ экологической ситуации в Челбасских лиманах. Фото пресс-службы филиала

Челбасским лиманам составили «рыбный рецепт»

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО разработали рекомендации для увеличения промысловых запасов рыб в Челбасских лиманах Краснодарского края.

Челбасские лиманы расположены на восточном побережье Азовского моря, к северо-востоку от Бейсугского лимана, в пойме реки Челбас. Общая площадь водоемов этой группы составляет около 6,5 тыс. га. В рыбохозяйственном отношении особенно важны лиманы Кущеватый (1321,5 га), Горький (1918,9 га), Сладкий (2041,1 га).

Сотрудники регионального отдела АзНИИРХ проанализировали экологическую ситуацию в лиманах и оценили ее влияние на воспроизводство полупроходных рыб. Согласно наблюдениям ученых, в последние годы средняя численность молоди судака и тарани в этих водоемах составляла 6700 экземпляров на гектар. При этом соотношение судака и тарани находится в пределах 1:7, хотя еще 50 лет назад численность молоди судака в Челбасских лиманах была в 3,5 раза выше, чем тарани, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

По мнению специалистов, одна из основных причин снижения эффективности воспроизводства судака – высокая зарастаемость лиманов в сочетании с низкими объемами поступления пресной воды в маловодные годы. Ученые разработали рекомендации по увеличению рыбопромысловой и воспроизводственной продуктивности Челбасских лиманов.

Одно из основных мероприятий – перекрытие нескольких проранов в водозащитном валу между лиманом Кущеватый и Западной подгруппой Челбасских лиманов. Также, по мнению специалистов, необходим контроль работы гидросооружения Челбасского гирла для поддержания оптимальных уровней воды в период нереста и нагула рыбы. Кроме того, ученые рекомендуют ежегодно выкашивать растительность на путях миграции полупроходных рыб из моря в лиманы и в обратном направлении. Еще одна предложенная мера – ежегодное зарыбление лиманов Горького и Кущеватого годовиками белого амура для оптимизации биомассы погруженной водной растительности на нерестилищах.

«Выполнение в полном объеме рекомендаций по повышению продуктивности Челбасской группы лиманов позволит улучшить в них экологическую ситуацию, увеличить площади нагула и нерестилищ полупроходных и туводных видов рыб. Через три года за счет вселения белого амура общий промысловый запас рыб может увеличиться в 2,5 раза», – отметила ведущий научный сотрудник отдела «Краснодарский», кандидат биологических наук Людмила Бондаренко.

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Fishnews

  • Сотрудники регионального отдела АзНИИРХ провели анализ экологической ситуации в Челбасских лиманах. Фото пресс-службы филиала
  • Основные проблемы Челбасских лиманов – обилие растительности и нехватка пресной воды. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Основные проблемы Челбасских лиманов – обилие растительности и нехватка пресной воды. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Ученые оценили влияние экологической ситуации в Челбасских лиманах на воспроизводство полупроходных рыб. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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