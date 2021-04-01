ЕС сосредоточится на органической аквакультуре

Еврокомиссия представила новый план действий по стимулированию развития производства органических продуктов питания. Документ предусматривает и меры в области аквакультуры.

В Еврокомиссии уверены: органическое производство продуктов питания, в том числе рыбы и морепродуктов, отвечает растущему спросу на качественные продукты, выпускаемые в соответствии с высокими стандартами.

План может внести вклад в защиту природы, помочь восстановить поврежденные экосистемы и перейти к устойчивому производству и потреблению продовольствия, сообщили Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии.

Документ предусматривает значительное увеличение площади хозяйств органической аквакультуры к 2030 г. Кроме того, в ближайшее время комиссия собирается принять новые стратегические руководящие принципы устойчивого развития рыбоводства ЕС.

В частности, планируется минимизировать применение пластмасс и содействовать эффективному использованию воды и энергии. Еврокомиссия также намерена поощрять государства – члены ЕС включать органическое рыбоводство в обзор своих национальных стратегических планов и поддерживать это направление за счет бюджета Европейского морского, рыболовного и аквакультурного фонда (EMFAF).

Согласно заявлению Еврокомиссии, сейчас всего 4% продукции аквакультуры в ЕС производится органическим способом. Между тем за последние пять лет потребление органических рыбы и морепродуктов на рынке Евросоюза выросло на 20%, а во Франции – на 48%.

Крупнейшими производителями продукции органической аквакультуры в ЕС по состоянию на 2019 г. названы Ирландия (27 264 тонны), Италия (9 608 тонн), Нидерланды (8 536 тонн), Испания (7 062 тонны) и Болгария (5 тыс. тонн). В основном органическим способом выращивают лосося, устриц, карпов, форель и морского окуня.

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