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Общественный совет при Федеральной антимонопольной службе на первом заседании в новом составе обсудил план деятельности на 2021 г.

Общественный совет при ФАС начал работу с «рыбным» участием

Общественный совет при Федеральной антимонопольной службе на первом заседании в новом составе обсудил план деятельности на 2021 г. Теперь на этой площадке работает и представитель рыбной промышленности – первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков.

Первое заседание Общественного совета при ФАС России, сформированного в новом составе, прошло в Москве. Участников приветствовали глава ведомства Максим Шаскольский и секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

На встрече обсуждались организационные вопросы работы совета. Подведены итоги деятельности ОС предыдущего состава. Избран руководящий состав совета.

Участники заседания также обсудили план работы на нынешний год, рассказал Fishnews член Общественного совета при ФАС, первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Александр Васьков.

«Так, совет планирует рассмотреть Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2020 год. В него традиционно включается раздел, дающий оценку состояния конкуренции в рыбной отрасли и предложения по ее развитию. Рассчитываем на эффективное и взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой. На заседании также было отмечено, что возможна совместная встреча общественных советов при ФАС и Росрыболовстве», – отметил Александр Васьков.

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