Рыбаков приглашают исправить ошибки в заявках на петушка

Продолжается подготовка к распределению долей квот добычи петушка в Восточно-Сахалинской подзоне. Росрыболовство опубликовало информацию о замечаниях к документам, поступившим от желающих получить объемы.

Напомним, что раньше петушок Восточно-Сахалинской подзоны осваивался в режиме возможного вылова, однако теперь этот объект включен в список видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. Для промысла этого объекта, таким образом, потребуются доля квоты, сообщает корреспондент Fishnews.

С 26 февраля по 19 марта Росрыболовство принимало заявки от желающих получить доли. Лимиты должны определяться на основании данных о вылове за предыдущие годы.

Правовая база предусматривает, что заявитель может в течение 10 дней после размещения информации о замечаниях устранить ошибки. В противном случае долю он не получит.

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