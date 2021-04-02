Роман Витязев: Fishnews – вне конкуренции

Медиахолдинг «Фишньюс» за 15 лет стал неотъемлемой и очень важной частью отраслевого бизнес-сообщества, считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Безусловно, роль отраслевых средств массовой информации очень важна, подчеркнул руководитель союза. Миссия таких СМИ – с одной стороны, доносить до бизнеса сведения о нововведениях, изменениях в законодательстве, касающихся рыбохозяйственного комплекса и смежных областей. С другой стороны – информировать ответственные органы власти, от которых зависит принятие решений и, соответственно, эффективное развитие бизнеса, о его позиции по актуальным вопросам и проблемам.

«Медиахолдинг «Фишньюс» заслуженно занимает свою нишу, является отраслевым изданием вне конкуренции: сайт – в интернете, журнал и газета – среди печатных изданий. Это, конечно, большая заслуга как руководителя медиахолдинга Эдуарда Владимировича Климова, так и профессионального коллектива», – уверен Роман Витязев.

Он особо отметил качество и оперативность информации, которая подается на ресурсах Fishnews.

«Самое главное, что «Фишньюс» обладает заслуженным многолетним авторитетом. Причем не только в отрасли, но и у органов власти – как региональных, так и федеральных, по всей вертикали. Если на страницах журнала, газеты или сайта появляется какая-то информация, то она на 100% является объективной и достоверной. «Фишньюс» - это своего рода маяк для всего рыбного хозяйства и профильных ведомств, указывающий верный путь», - обратил внимание глава отраслевого объединения.

Регулярно на Fishnews.ru публикуются новости о принятии законов и подзаконных актов, принятии решений по ключевым направлениям рыбного хозяйства. И это помогает бизнесу ориентироваться в текущей обстановке, в том числе правовой, политической и экономической, констатировал председатель ДВ СПМ.

Он напомнил, что Fishnews стал и площадкой для обсуждения насущных проблем отраслевыми экспертами, объединениями, представителями органов власти. «Медиахолдинг является не просто средством массовой информации, а одним из ключевых участников бизнес-процессов в рыбной отрасли. Чиновники при принятии решений ориентируются в том числе на позиции и мнения, которые формируются и высказываются на площадке «Фишньюс», – отметил Роман Витязев.

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