Хлорелла все сильнее привлекает рыбоводов

Нижне-Обский филиал Главрыбвода провел масштабные гидробиологические исследования хлореллы. В Зеленоборском рыбопитомнике запущен цех по культивированию этой микроводоросли мощностью 1,5 тонны в сутки.

Хлорелла (Сhlorella vulgaris) – одноклеточная микроводоросль. Ее размеры сопоставимы с размерами клетки крови и составляют от 2 до 5 мкм. Сейчас активно обсуждаются возможности применения хлореллы в сельском хозяйстве.

«Например, в прудовом рыбоводстве используется планктонный штамм хлореллы ИФР №С-111, который был выделен советским ученым Богдановым Н.И. в 1977 году. Он снижает активность сине-зеленых водорослей, предотвращает «цветение» воды, улучшает кислородный и гидрохимический баланс водоема. Помимо этого, создается благоприятная среда для развития зоо- и фитопланктона, которым питается рыба. Больше корма – больше рыбы. Наличие в хлорелле массы полезных веществ также повышает иммунитет рыбы и сводит к минимуму заболеваемость молодняка», – рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Напомним, в июле 2019 г. о результатах использования хлореллы в аквакультуре рассказали сибирские ученые. Оказалось, что добавка в корм этой микроводоросли повышает выживаемость мальков пеляди на 64%.

В том же году специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) после экспериментов заявили, что присутствие в бассейне морской хлореллы (Chlorella marina) стимулировало линейный и весовой рост личинок пиленгаса.

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