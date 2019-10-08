08 октября 2019 года

АзНИИРХ тоже за хлореллу в аквакультуре

Исследования Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) подтверждают эффективность использования микроводорослей в качестве корма при рыбоводстве. Такая прикормка ускоряет рост и повышает выживаемость рыб.

Специалисты лаборатории марикультуры Керченского отдела АзНИИРХ добились улучшения роста и выживаемости личинок камбаловых и кефалевых рыб добавлением микроводорослей в корм. Их наличие в рационе влияет и на повышение пищевой ценности моллюсков и креветок, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Микроводоросли вносят в выростные емкости с личинками кефалей и камбаловых рыб, а также используют как корм для коловраток и артемии. В свою очередь, коловратки и артемии служат кормом рыбам. Так, в бассейнах, куда ежедневно вносили морские микроводоросли, наблюдались более высокие показатели роста и выживаемости ранней молоди. В частности, лучшие результаты выращивания личинок пиленгаса были получены при использовании микроводоросли Spirulina platensis, а также морских микроводорослей Chlorella marina, Nannochloropsis oculata, Monochrysis lutheri и Isochrysis galbana.

Для многих видов морских и проходных рыб, в том числе камбаловых, кефалевых и осетровых, важнейшим фактором роста и выживания является наличие в кормах достаточного количества высоконенасыщенных жирных кислот. В естественных условиях их источником являются морские одноклеточные водоросли. В условиях аквакультуры коловратки и артемии поедают богатые жирными кислотами микроводоросли, а затем сами становятся пищей для личинок рыб.

Так, присутствие в бассейне морской хлореллы стимулировало линейный и весовой рост личинок пиленгаса соответственно на 10-15% и 16-21%, а спирулины – линейный рост на 9-15%.

Микроводоросли служат пищей для таких ценных объектов аквакультуры, как моллюски и креветки. Специалисты лаборатории марикультуры выяснили, что для повышения пищевой ценности креветок и двустворчатых моллюсков, например устриц, нужно использовать смесь из нескольких видов микроводорослей.

Недавно о результатах использования микроводорослей в аквакультуре рассказали сибирские ученые после экспериментов с выращиванием мальков пеляди.

Fishnews