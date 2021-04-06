Яну Багрову освободили от должности замглавы Росрыболовства

Правительство освободило от должности заместителя руководителя Росрыболовства Яну Багрову, работавшую на этом посту с 2015 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, распоряжением правительства от 2 апреля 2021 г. № 826 от должности замруководителя Росрыболовства освобождена Яна Багрова – с формулировкой «по ее просьбе».

На должность заместителя главы федерального агентства Яна Багрова была назначена в сентябре 2015 г. Курировала правовой блок. В период ее работы были приняты обширные изменения федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

Напомним, что в декабре правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных ведомств. Решение было принято в рамках реформы госаппарата, которую объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для Федерального агентства по рыболовству предусмотрено четыре заместителя руководителя вместо пяти.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews