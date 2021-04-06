Рыбоводы смогут поторговаться за участки на Алтае

Объявлен аукцион на 18 участков под пастбищное рыбоводство на озерах Республики Алтай. Заявки принимаются до 20 мая.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, акватории расположены в Улаганском, Усть-Канском, Кош-Агачском, Чойском и Усть-Коксинском районах.

Площадь участков – от 1,5 га до 116 га, стартовые цены – от 1,2 тыс. до 92,8 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 31 мая в Новосибирске. Все участки предлагаются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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