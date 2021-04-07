Дельфины стали объектами контрабанды

Сотрудники Южной оперативной таможни выявили факт незаконного вывоза двух черноморских афалин в Королевство Марокко. Согласно заключениям специалистов, общая рыночная стоимость животных превышает 2,5 млн рублей.

Предприниматель из Краснодара заключил внешнеэкономический контракт с дельфинарием Марокко на поставку черноморских афалин с целью «организации и проведения эколого-просветительских, демонстрационных программ с морскими млекопитающими». Бизнесмен оформил временный вывоз из Российской Федерации двух дельфинов.

При декларировании объектов СИТЕС были представлены сведения, согласно которым одна черноморская афалина по кличке Мари рождена в дельфинарии на территории Краснодарского края, другая – Клио – на основании разрешения на добычу выловлена более 20 лет назад на территории РФ для содержания в дельфинарии.

«В результате проведенных сотрудниками ОБООВК ЮОТ оперативно-разыскных мероприятий установлено, что участником внешнеэкономической деятельности был подделан акт о рождении черноморской афалины по кличке Мари, также установлен факт подделки разрешения на добычу черноморской афалины по кличке Клио», – рассказали Fishnews в пресс-службе Южного таможенного управления.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов фауны в крупном размере).

В таможне обратили внимание, что черноморская афалина (Tursiops tuncatus ponticus) включена в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ. Также этот дельфин подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

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