Добычу минтая усложняет погода

К 6 апреля российский вылов минтая достиг почти 800 тыс. тонн (84% от уровня прошлого года). Шторма усложнили промысел на юге и востоке Охотского моря, сейчас погода успокаивается.

Очередное заседание штаба минтаевой путины прошло в Росрыболовстве. Было отмечено, что в Охотском море добыто 723,9 тыс. тонн минтая – на 16,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 г. Согласно бассейновым правилам рыболовства, специализированный промысел минтая в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах прекращен с 1 апреля.

Тихоокеанской сельди наловили 92 тыс. тонн, это почти на 54% больше показателя на отчетную дату прошлого года. Трески добыто 54,5 тыс. тонн (+1,7%).

«В течение промысловой недели подходящие циклоны с переменными направлениями ветров и силой до 20 м/сек. наблюдались 30 марта и 4 апреля. Шторма усложнили работу на юге и востоке моря. Часть судов среднетоннажного флота и суда прибрежного лова, приостанавливали работу по метеоусловиям. В данный момент погода успокаивается», – рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, за прошедшую неделю наиболее значительные изменения по ледовой обстановке произошли в Восточно-Сахалинской подзоне. Сплоченные поля льдов оторвались от берега и стали дрейфовать к востоку, теряя свою плотность. От 54° до 56°с.ш. разрывы в ледовых полях увеличились в западном направлении, вплоть до 144°в.д. К северу от 56°с.ш. и востоку от 148° в.д., благодаря циклонам происходило разрушение ледовой кромки.

Акватория в горле залива Шелихова очищена ото льда, но при смене метеоусловий возможен вынос льда из залива. Севернее 57°с.ш. ледовая обстановка сложная, быстрого улучшения не происходит из-за низких температур воды и по ночам отрицательных температур воздуха. Идет довольно сильное льдообразование. Молодой лед спаивает битый лед и образует обширные поля, затрудняющие работу флота, обратили внимание в федеральном агентстве.

Загрузка холодильников в портах Приморского края составляет 82%. Стоимость доставки рыбопродукции железнодорожным транспортом из Владивостока сохранилась на уровне 11,5-13,5 рубля за килограмм. За прошедшую неделю в центральные регионы страны по железной дороге отправлено 13,4 тыс. тонн рыбопродукции.

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