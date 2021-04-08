Бизнес надеется на однозначные формулировки

Госдума не стала торопиться с принятием закона об электронных торгах в рыбной отрасли. Это важное решение, позволяющее рассчитывать, что будут сняты опасения бизнеса по поводу сохранения права на промысел, отметили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Госдума отложила рассмотрение законопроекта в третьем чтении , ранее предполагавшееся 7 апреля, до 13 апреля. При этом была отмечена необходимость обсуждения документа с отраслевым сообществом, сообщает корреспондент Fishnews.

Нужно однозначно предусмотреть в законе об электронных аукционах защиту прав пользователей рыболовных участков, подчеркнула ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Решение о дополнительной проработке законопроекта с отраслевым сообществом, правильный шаг, прокомментировали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Формулировка законопроекта, принятая во втором чтении, по случаям, когда сохраняется распределение рыболовных участков через конкурсы, а не через аукционы, дает основу для разночтений, считают руководители отраслевых объединений.

Очень важно снять все возникающие вопросы, подчеркнули в региональных ассоциациях. От закрепления рыболовных участков зависит право предприятий на промысел. Речь идет о значительных вложениях в производства, рабочих местах.

Будет ли у предприятий уверенность в том, что они смогут сохранить за собой рыболовные участки и продолжать работу, - вопрос важный не только для Дальнего Востока и не только для сектора добычи и переработки лосося, но и для промысла многих других видов водных биоресурсов и для разных регионов.

Обсуждение законопроекта ведется с представителями госорганов, на площадке отраслевых ассоциаций.

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