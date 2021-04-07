С проектом об электронных аукционах решили не торопиться

Депутаты перенесли третье чтение законопроекта об электронных торгах в рыбной отрасли на 13 апреля. Большой резонанс вызвало положение документа о рыболовных участках.

Третье чтение законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» было запланировано на 7 апреля . Однако депутаты решили отложить обсуждение практически на неделю - до 13 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.

«Общая просьба и министерства, и Совета Федерации, ну и мы сегодня посоветовались, - на 13-е, на вторник следующей недели, перенести», - обратился к коллегам председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Депутат Ирина Яровая отметила, что изменения законопроекта, одобренные во втором чтении , предварительно «не обсуждались с отраслью».

«И наверное, было бы правильно комитету работать во взаимодействии не только с Советом Федерации, а с отраслевыми союзами, с теми, в интересах кого принимается закон. Поэтому у меня предложение в течение этой недели использовать возможность для расширения такого диалога и выйти на какие-то взаимоприемлемые, взвешенные решения», - сказала парламентарий.

Напомним, что проект о расширении использования электронных торгов при предоставлении права на вылов в декабре внесло в Госдуму правительство РФ . Резонанс вызвали поправки, поддержанные депутатами во втором чтении, - по случаям, когда при распределении участков для промысла сохранятся конкурсы. В бизнес-сообществе заявили, что неожиданно изменившаяся формулировка неоднозначна и допускает выставление акваторий, закрепленных за предприятиями, на аукцион. Вопрос был поднят на заседании Совета Федерации 31 марта. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что надо добиться положения, не допускающего разночтений .

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