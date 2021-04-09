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Ученые получили из глубоководных гидробионтов вещества, которые могут стать основой для лекарств, в том числе от рака, рассказал президент РАН Александр Сергеев

Морская фармакология ждет поддержки от рыбопромышленников

Ученые получили из глубоководных гидробионтов вещества, которые могут стать основой для лекарств, в том числе от рака, рассказал президент РАН Александр Сергеев. Ожидается, что участие бизнеса позволит двигаться от фундаментальной науки к клиническим испытаниям.

Вопросы развития морской фармакологии обсудили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и президент РАН Александр Сергеев на встрече в Российской академии наук. В совещании приняли участие вице-президент РАН Андрей Адрианов и руководители профильных дальневосточных научных организаций. Ученые рассказали о новейших исследованиях и биологически активных химических соединениях для создания новых типов лекарственных препаратов.

Росрыболовство и Российская академия наук заключили соглашение о сотрудничестве в 2018 г. и ежегодно расширяют совместные программы исследований. Важное место занимает изучение глубоководных гидробионтов, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

«Совместная работа с РАН по этому направлению дает ощутимые результаты, и мы планируем двигаться дальше. На глубине еще много неизведанных и не определенных видов водных биоресурсов, у которых огромный потенциал с точки зрения развития промысла и дальнейшей переработки для фармацевтической промышленности. Можно отметить, в мире еще никто так системно не подступил к изучению глубоководных видов», – заявил Илья Шестаков.

Он напомнил про один из пяти основных комплексных проектов Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса - «Морские биотехнологии». Этот проект предусматривает создание сегмента по производству высокотехнологичной и инновационной продукции пищевого, фармакологического и промышленного назначения.

«Морской фармакологии не случайно уделяется такое пристальное внимание, так как в результате изучения глубоководных обитателей выделены биологически активные вещества, обладающие не только противомикробным и противовирусным действием. Некоторые из них могут стать основой для создания лекарств от рака», – отметил Александр Сергеев.

По его словам, представители бизнеса также заинтересованы в научных исследованиях, способных «подстегнуть» появление на рынке революционных препаратов для лечения социально значимых заболеваний.

Участники встречи подчеркнули важность применения результатов научных исследований в медицинской практике. Речь идет о препаратах, способных не только разрушать злокачественные опухоли, но и позволяющих восстанавливать нормальную жизнедеятельность организма.

«Поддержка со стороны рыбохозяйственной отрасли позволит нам двигаться вперед, от фундаментальной науки к проведению клинических испытаний лекарственных средств с последующей организацией промышленного производства», – прокомментировал итоги встречи президент РАН.

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