ВАРПЭ отметила заслуги Росрыбхоза в «регуляторной гильотине»

Росрыбхоз стал самым квалифицированным объединением в рабочей группе по применению механизма «регуляторной гильотины» в рыболовстве, подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В подмосковном Голицине состоялись общее собрание и очередное заседание совета Ассоциации «Росрыбхоз». Участники встречи подвели итоги деятельности отраслевого объединения за 2018–2020 гг. В мероприятии принял участие президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

«Росрыбхоз принимает активное участие в формировании государственной политики в области рыбоводства и многие годы остается важнейшим участником законотворческой деятельности. В рамках деятельности рабочей группы по реализацию механизма «регуляторная гильотина» в рыболовстве Росрыбхоз стал самым квалифицированным объединением», - заявил глава ВАРПЭ. Напомним, Герман Зверев является сопредседателем этой рабочей группы.

Он отметил, что за весь период существования «регуляторной гильотины» (с ноября 2019 г. по декабрь 2020 г.) рабочая группа рассмотрела 37 проектов нормативных правовых актов (с учетом нескольких редакций) и два действующих акта на отмену, затрагивающих вопросы аквакультуры.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, ни один проект акта в сфере аквакультуры, по которому у рабочей группы были разногласия с ведомствами, не рассматривался на заседаниях подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти.

«Это свидетельствует об эффективном взаимодействии членов рабочей группы от экспертного и делового сообщества с ответственными за разработку ведомствами и успешном поиске компромиссных решений», - считает Герман Зверев.

Среди наиболее важных документов, прошедших через «гильотину», он выделил проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении Ветеринарных правил содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения, выращивания, реализации и акклиматизации».

«Ключевым экспертом по этому акту в рабочей группе также выступил Росрыбхоз», – подчеркнул глава ВАРПЭ. Он добавил, что Минюст дважды отказывал в регистрации документа, ссылаясь на не учтенную при доработке Минсельхозом позицию рабочих групп. Это демонстрирует признание значимости экспертного мнения рабочих групп, заметил Герман Зверев.

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