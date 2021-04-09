Новости
В общем собрании и очередном заседании совета Ассоциации «Росрыбхоз» принял участие президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

ВАРПЭ отметила заслуги Росрыбхоза в «регуляторной гильотине»

Росрыбхоз стал самым квалифицированным объединением в рабочей группе по применению механизма «регуляторной гильотины» в рыболовстве, подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В подмосковном Голицине состоялись общее собрание и очередное заседание совета Ассоциации «Росрыбхоз». Участники встречи подвели итоги деятельности отраслевого объединения за 2018–2020 гг. В мероприятии принял участие президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

«Росрыбхоз принимает активное участие в формировании государственной политики в области рыбоводства и многие годы остается важнейшим участником законотворческой деятельности. В рамках деятельности рабочей группы по реализацию механизма «регуляторная гильотина» в рыболовстве Росрыбхоз стал самым квалифицированным объединением», - заявил глава ВАРПЭ. Напомним, Герман Зверев является сопредседателем этой рабочей группы.

Он отметил, что за весь период существования «регуляторной гильотины» (с ноября 2019 г. по декабрь 2020 г.) рабочая группа рассмотрела 37 проектов нормативных правовых актов (с учетом нескольких редакций) и два действующих акта на отмену, затрагивающих вопросы аквакультуры.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, ни один проект акта в сфере аквакультуры, по которому у рабочей группы были разногласия с ведомствами, не рассматривался на заседаниях подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти.

«Это свидетельствует об эффективном взаимодействии членов рабочей группы от экспертного и делового сообщества с ответственными за разработку ведомствами и успешном поиске компромиссных решений», - считает Герман Зверев.

Среди наиболее важных документов, прошедших через «гильотину», он выделил проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении Ветеринарных правил содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения, выращивания, реализации и акклиматизации».

«Ключевым экспертом по этому акту в рабочей группе также выступил Росрыбхоз», – подчеркнул глава ВАРПЭ. Он добавил, что Минюст дважды отказывал в регистрации документа, ссылаясь на не учтенную при доработке Минсельхозом позицию рабочих групп. Это демонстрирует признание значимости экспертного мнения рабочих групп, заметил Герман Зверев.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультураварпэ
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Учитывать вклад предприятий – это справедливо

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Инвестиции в берег – правильный выбор

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

На уловы минтая повлиял не только коронавирус

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – версия 2021

Все интервью

Личное мнение

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России

Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Баренцево море копит мусор всей Атлантики

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза (КРКС) Ольга БУЛКОВА

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза (КРКС)

Ольга БУЛКОВА

Малым и средним предприятиям необходимо право деления квоты

Все материалы

Крупным планом

GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

Новый Vilhelm Thorsteinsson EA. Фото пресс-службы Fishering Service

Андрей ФЁДОРОВ: Крупнейшая исландская рыболовная компания выбрала для промысла российские тралы «Атлантика»

Углубленные курсы первой помощи «Русского краба» проходят старшие и вторые помощники капитана

«Русский краб» расширяет стандарт подготовки экипажей

Эксперты работают на месте аварии в Фукусиме. Фото МАГАТЭ

Рыбаки, рыба и радиация Фукусимы: 10 лет спустя

Все материалы

События

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.