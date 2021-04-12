Для промысла камчатского краба обновят показатели

Минсельхоз представил проект нового приказа о минимальных суточных объемах вылова краба на судно. Предложено снизить показатель для камчатского краба Камчатско-Курильской подзоны.

Проект приказа Министерства сельского хозяйства РФ «Об установлении минимальных суточных объемов добычи (вылова) крабов на одно судно...» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Показатель в предложенном документу не отличаются от тех, что определены действующим приказом Минсельхоза от 27 ноября 2013 г. № 438. Однако планируется изменить минимальный суточный объем добычи камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне: снизить этот показатель с 4 тонн до 2 тонн.

Такое снижение должно позволить рыбопромышленным организациям освоить выделенные квоты в условиях снижения запасов камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне, говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Минимальные суточные объемы Росрыболовство использует для определения времени, на которое нужно выписывать разрешение на вылов для освоения выделенной предприятию квоты. Показатель в 4 тонны уже не отвечает реальной обстановке на промысел камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне, обращали внимание в Ассоциации добытчиков краба.

В случае принятия приказ вступит в силу с 1 сентября 2021 . - по новым правилам вступления в силу нормативно-правовых актов с требованиями для бизнеса.

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