ОПОРА России предупредила о рисках для любительской рыбалки

Объединение малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ» заявило об угрозах для организации любительской рыбалки в результате принятия законопроекта об электронных торгах в рыбной отрасли в нынешней редакции.

Президент ОПОРЫ РОССИИ Александр Калинин направил обращение по поводу рисков принятия законопроекта спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе ВАРПЭ.

Напомним, что депутаты отложили рассмотрение резонансных изменений законодательства до 13 апреля.

Руководитель делового объединения призвал вернуть в законопроект вариант статьи 33, содержащийся в изначальной редакции, которая была внесена правительством РФ в Госдуму и поддержана депутатами в первом чтении. Напомним, что формулировка этой статьи должна была защитить от выставления на аукционы участки для промышленного лова, а также рыболовства КМНС.

По мнению президента ОПОРЫ РОССИИ, отсутствие такой статьи в законопроекте, который готовится к рассмотрению в третьем чтении, с одновременным появлением в нем новых формулировок, создает риски применения закона в ущерб добросовестным инвесторам и пользователям рыболовных участков, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

В деловом объединении считают необходимым вернуть ранее согласованную с бизнес-сообществом норму в законопроект, дополнив ее ссылкой на статью 65, касающуюся любительского рыболовства. Это позволит защитить интересы как предпринимателей – пользователей участков для любительского рыболовства, так и рыбаков-любителей.

Отсутствие такого регулирования может привести к выставлению неисполнимых конкурсных требований для пользователей более 400 рыболовных участков в регионах, где любительское рыболовство получило наибольшее развитие. В том числе 107 – на Камчатке, 88 – в Мурманской области, 29 – в Хабаровском крае.

Александр Калинин также указал, что нынешняя редакция законопроекта не содержит правовых норм, предусматривающих преимущественное право на заключение договора при проведении конкурсов для действующих пользователей, добросовестно исполняющих свои обязательства по договору и инвестировавших в развитие инфраструктуры на участке.

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