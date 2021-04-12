Российские предприятия перепроверяют для экспорта в Китай

Россельхознадзор продолжает переобследование поставщиков рыбопродукции по требованию китайской стороны. Ведомство передало более 400 досье и заявило о планах завершить работу по переаттестации «в возможно короткий срок».

В 2020 г. после обнаружения следов коронавируса на упаковке рыбопродукции Главное таможенное управление КНР потребовало от Россельхознадзора провести переобследование всех 899 российских рыбоперерабатывающих предприятий / судов, аттестованных для поставок в Китай. По данным на 2 февраля, китайской стороне была предоставлена информация по 105 перерабатывающим компаниям и судам.

«Работа в этом направлении не прекращалась. Всего с начала 2021 года в Китай прислано более 400 досье российских предприятий / судов. Только сегодня в Китай отправлена очередная партия из 46 досье», – сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора 9 апреля.

Ведомство планирует завершить работу по переобследованиям в возможно короткий срок. Соответствующее поручение дано территориальным управлениям службы и подведомственным учреждениям.

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