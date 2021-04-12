К промысловым участкам выбрали деликатный подход

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев провел совещание с представителями федеральных ведомств и бизнес-сообщества по резонансному законопроекту об электронных торгах в рыбной отрасли. Документ, вызвавший вопросы в части распределения участков для промысла, будет доработан.

Совещание по проекту изменений закона о рыболовстве состоялось в Москве 12 апреля. Законопроект предусматривает переход на электронный формат торгов при предоставлении права на вылов, однако беспокойство у бизнеса вызвала формулировка статьи о случаях, когда для закрепления рыболовных участков продолжат использовать конкурсы.

В обсуждении ситуации на совещании у зампреда Думы приняли участие представители депутатского корпуса, Совета Федерации, Минсельхоза, Росрыболовства, рыбохозяйственных объединений. В итоге решено вернуться к доработке документа, рассказали Fishnews участники заседания.

«Такое решение - позитивный сигнал. Закрепление рыболовных участков, а значит и права на промысел, - щепетильная тема для предприятий, поэтому важно, что госорганы услышали опасения бизнес-сообщества и решили снять все возникающие вопросы», - отметили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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