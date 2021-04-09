Ассоциации отрасли обратились к вице-спикеру Госдумы

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обратился к вице-спикеру Госдумы Алексею Гордееву по поводу резонансного законопроекта об электронных торгах. Это вопрос большой социально-экономической значимости, отметили руководители отраслевых объединений.

Важно снять все сомнения, возникающие в связи с формулировками по распределению участков для рыболовства, уверены в рыбохозяйственных ассоциациях.

Напомним, что Госдума отложила рассмотрение проекта федерального закона об электронных торгах в рыбной отрасли до 13 апреля.

С поправками, внесенными в текст законопроекта во втором чтении, концепция документа по сравнению с первым чтением изменилась, обратил внимание координационный совет в письме к зампреду Госдумы. Руководители отраслевых ассоциаций, объединяющих более 200 предприятий в разных регионах, попросили Алексея Гордеева не допустить нарушения прав пользователей, сообщает корреспондент Fishnews.

Обращение подписали председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Проект о расширении использования электронных торгов при предоставлении права на вылов в декабре внесло в Госдуму правительство РФ. Резонанс вызвали поправки, поддержанные депутатами во втором чтении, - по случаям, когда при распределении участков для промысла сохранятся конкурсы. В бизнес-сообществе заявили, что неожиданно изменившаяся формулировка неоднозначна и допускает выставление акваторий, закрепленных за предприятиями, на аукцион. Вопрос был поднят на заседании Совета Федерации 31 марта. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что надо добиться положения, не допускающего разночтений.

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