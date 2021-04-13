Добытчики краба ждут новый приказ

В Ассоциации добытчиков краба рассчитывают, что новый приказ о минимальных суточных объемах вылова на судно вступит в силу к открытию промысла камчатского краба на Западной Камчатке.

Напомним, что Минсельхоз представил проект приказа, предусматривающий снижение минимального суточного объема вылова камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне с четырех до двух тонн.

«Для нас такой приказ – важный документ, – заявил Fishnews президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. – Мы инициировали процесс внесения изменений и просили науку снизить минимальные суточные объемы в этом районе промысла. Были разные мнения, но итоговая цифра в проекте приказа полностью соответствует текущей промысловой обстановке».

Минимальный суточный объем вылова краба на судно – показатель, который Росрыболовство использует для расчета периода, на который выписывается разрешение на добычу. Промысловая обстановка на добыче камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне, как показывает практика последних лет, такова, что судам нужно больше времени для освоения квот.

Руководитель АДК выразил надежду, что приказ вступит в силу к путине камчатского краба на Западной Камчатке. По правилам рыболовства она стартует 1 сентября.

При этом глава отраслевого объединения обратил внимание, что по новым требованиям до вступления в силу должен быть выдержан срок не менее 90 дней после дня официального опубликования приказа.

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