Марифермерам ДФО предлагают еще две акватории

Росрыболовство выставило на аукционы еще два участка под марикультуру на Дальнем Востоке. Стартовые цены на каждый РВУ площадью около 300 га установлены на уровне 2,85 млн рублей.

Информация о проведении электронных торгов размещена на официальном сайте Росрыболовства.

Оба аукциона планируется провести 18 мая на площадке «РТС-тендер». Заявки от пользователей принимаются до 10 мая включительно.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для выращивания объектов пастбищной или индустриальной марикультуры предлагается два участка площадью 296,3 и 297,5 га.

Первый из них расположен в северной части Амурского залива (идентификатор ПКЯМ-1076 на карте сервиса «Аквавосток») у берегов Приморского края. Начальная цена лота составляет 2,854 млн рублей.

Второй участок (СООМ-230) находится в восточной части залива Анива у побережья Сахалина. Стартовая цена - 2,848 млн рублей.

Всего с начала года на торги выставлено уже восемь дальневосточных акваторий.

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