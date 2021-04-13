Корея инвестирует в исследования по выращиванию моллюсков

В Республике Корея завершили строительство нового центра по разработке методов выращивания моллюсков. В проект вложено почти 9 млн долларов.

В провинции Кёнсан-Намдо (Южная Кёнсан) Республики Корея построен Центр по исследованию разведения моллюсков. Он расположен на острове Коджэдо недалеко от Пусана, сообщает корреспондент Fishnews. Как пишет информагентство «Рёнхап», площадь комплекса - почти 3 тыс. кв. м, всего возвели четыре блока – главный, лабораторный, вспомогательный и жилой.

В новом центре будут разрабатывать технологии для шести основных аквакультурных районов провинции – Тхонъёна (устрицы), Чханвона (Anadara inflata и мидия), Косона (гребешок), Сачхон-Намхэ (Venerupis philippinarum и Scapharca subcrenata), Коджэ (Saxidomus purpuratus и Tresus keenae) и Хадона (корбикула).

В администрации Кёнсан-Намдо надеются, что центр поможет развивать экономику прибрежных территорий.

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