Кубанцы сядут за браконьерский бизнес на Амуре

В Хабаровском крае суд вынес приговор двум жителям Кубани – организатору и участнику преступной группы, незаконно торговавшей продукцией из осетровых. Главаря также привлекли к ответственности за попытку дачи взятки правоохранителям.

Двое жителей Краснодарского края признаны виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка особо ценных водных биоресурсов, их частей и дериватов). Организатор группы осужден за совершение преступления по части 1 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (приготовление к даче взятки в особо крупном размере).

«В 2018 году организованная устойчивая группа совершала экологические преступления на территории Хабаровского края. Участники группы незаконно приобретали, хранили и перевозили с целью дальнейшей продажи рыбу осетровых видов и ее икру», – рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, злоумышленники арендовали моторную лодку, автомобиль «УАЗ» и два гаражных бокса, которые оборудовали морозильными камерами.

«Мужчины выезжали в Комсомольский, Ульчский, Николаевский районы, встречались с местными жителями, приобретали у них незаконно добытую икру рыб осетровых видов, затем доставляли ее в город Комсомольск-на-Амуре для дальнейшей транспортировки на запад страны», – сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации прокуратуры, на момент задержания сотрудниками ФСБ фигуранты хранили в Комсомольске-на-Амуре свыше 800 кг икры и 11 кг мяса осетровых.

Отмечено, что организатор группы предложил должностному лицу за непривлечение к уголовной ответственности не менее 5 млн рублей, но правоохранитель отказался от взятки.

Главарю суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии строго режима, со штрафом в размере 1 млн рублей. Участник ОПГ получил четыре года общего режима и штраф в 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении остальных участников преступной группы дело выделено в отдельное производство.

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