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Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на решение ряда вопросов в сфере аквакультуры. Фото пресс-службы ГД

Депутаты поддержали поправки для аквакультуры на русловых прудах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на решение ряда вопросов в сфере аквакультуры, – по использованию русловых прудов, товарному осетроводству и рыбохозяйственной мелиорации.

Депутаты поддержали в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования в сфере аквакультуры (рыбоводства) и рыболовства».

Проект изменений внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в феврале 2021 г. депутаты Алексей Гордеев, Владимир Кашин, Борис Иванюженков, Владимир Блоцкий.

Поправки можно разделить на три блока, сообщает корреспондент Fishnews. Во-первых, планируется урегулировать вопросы аквакультуры на прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, – русловых прудах.

В законе об аквакультуре предложено предусмотреть, что на русловых прудах с акваторией не более 200 га рыбоводные участки не выделяются.

При этом законопроект оговаривает, что хозяйства, работающие на русловых прудах с акваторией не более 200 га, отчитываются об объемах выпуска и изъятия объектов аквакультуры.

Большинство хозяйств используют в прудовой аквакультуре пруды площадью не превышающей 200 га. Как отмечено в пояснительной записке к проекту, все русловые пруды были построены по таким нормам в советское время. Это позволит избежать конфликта интересов между предпринимателями, которые уже занимаются товарной аквакультурой на таких водных объектах, и теми, кто хочет заниматься пастбищной аквакультурой на рыбоводных участках, образованных на прудах большей площади.

Соответствующие изменения планируется внести и в Водный кодекс: предусмотреть, что русловые пруды с акваторией до 200 га задействуются в работе на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

В то же время, обратили внимание разработчики поправок, успешно работают в режиме прудовой аквакультуры 11 русловых прудов площадью больше 200 га в Центральной России. Они построены в промежуток с 1932 по 1979 гг.

«В случае образования на этих прудах рыбоводных участков, на них возможно ведение только пастбищного и индустриального рыбоводства. Индустриальное рыбоводство, по причине мелководья, технологически невозможно, а пастбищное на прудах нерентабельно.

Несмотря на то, что земля под прудами и гидротехнические сооружения находятся в собственности или в аренде у предпринимателя, право пользования рыбоводным участком можно получить только на торгах», – отмечено в пояснительной записке.

Чтобы сохранить работу предприятий, предложено внести изменения в законодательство: предусмотреть, что на русловых прудах с акваторией более 200 га, образованных до 1980 г., прудовой аквакультурой можно заниматься на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Во-вторых, для реализации природоохранной Конвенции СИТЕС планируется предусмотреть, что ремонтно-маточные стада для товарного осетроводства подлежат регистрации в реестре ремонтно-маточных стад.

В-третьих, предлагается уточнить перечень видов рыбохозяйственной мелиорации в законе о рыболовстве.

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