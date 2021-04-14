Что поддержит береговую переработку

В качестве стимулов для развития береговой рыбопереработки нужно использовать целый комплекс мероприятий, такая программа не должна ограничиваться инвестиционными квотами, считает гендиректор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас. Компания выпускает продукцию на современных заводах на Камчатке.

Государство периодически возвращается к теме механизмов развития береговой переработки рыбы. Сейчас рассматривается возможность расширения программы выделения инвестиционных квот вылова под постройку береговых заводов.

Но для развития береговой базы нужен комплекс мероприятий - полноценная программа, считают рыбопромышленники. Это могут быть, например, налоговые льготы, стимулирующие выпуск продукции глубокой переработки, отметил генеральный директор компании «Витязь-Авто» Александр Раманаускас. Она одной из первых включилась в строительство береговых производств под инвестквоты и в 2018 г. запустила большой завод в селе Устьевое на западном побережье Камчатки. Компания располагает и другими береговыми производствами.

«Если мы хотим, чтобы больше добавленной стоимости оставалось в России, нужно принимать такие меры, чтобы отечественная продукция глубокой переработки была конкурентоспособной», - подчеркнул руководитель «Витязь-Авто».

На отдаленных территориях на себестоимость продукции влияют более значительные расходы на доставку оборудования и необходимых для производства материалов, завоз работников. Удорожает производственный процесс высокая стоимость электроэнергии. Предприятиям приходится решать и вопросы, где разместить сотрудников, как обеспечить их всем необходимым, - в городах и близких к ним населенных пунктах с этим проще.

Нужно учитывать, что при выпуске продукции глубокой переработки требуется иная упаковка, иной уровень подготовки персонала, идет иное энергопотребление, нежели при производстве продукции с низкой степенью переработки.

На государственном уровне уже принят ряд решений, чтобы привлечь инвестиции в создание производственных мощностей. Например, на Дальнем Востоке действуют режимы территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта. Однако нужно проанализировать работу имеющихся мер поддержки, в том числе их эффективность для развития уже действующего бизнеса, полагает Алекс Раманаускас. Некоторые стимулы ориентированы прежде всего на инвестиционные проекты новых компаний, хотя уже работающие участники рынка также вкладывают значительные средства в свои производства.

Собеседник Fishnews отметил, что «Витязь-Авто» расширяет возможности своих береговых предприятий. На заводе в Устьевом готовится к запуску новая линия по более глубокой переработке лососевых. «Надеюсь, к началу новой путины это оборудование уже будет в строю и мы сомжем выпускать на нем филейную продукцию из лосося», - заявил руководитель компании.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews