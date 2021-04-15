Рыбоводам приготовили акватории в Ленобласти

Объявлен аукцион на 7 рыбоводных участков под пастбищную и индустриальную аквакультуру в Ленинградской области. Заявки принимаются до 11 мая.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, 5 участков представляют собой озера в Приозерном и Выборгском районах площадью от 7,8 до 70 га и стартовой ценой от 64,2 тыс. до 560 тыс. рублей. Все они предназначены под пастбищную аквакультуру.

Два других РВУ предлагаются под индустриальную аквакультуру. Это участки площадью 1 га на реке Чагода в Бокситоргорском районе (начальная цена 8 тыс. рублей) и 0,1 га на ручье Мокрый в Тихвинском районе (800 рублей).

Аукцион предполагается провести 25 мая в Санкт-Петербурге. Все участки предоставляются на 25 лет на условия совместного водопользования.

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