Алексей Осинцев: Поправка по переработке молоди минтая пока сырая

Поправка в правила рыболовства для Дальнего Востока, обязывающая перерабатывать избыточный прилов, нуждается в доработке с учетом взвешивания уловов. Об этом на заседании ДВНПС заявил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Исполнение предыдущих решений Дальневосточного научно-промыслового совета, в том числе изменения в бассейновые правила рыболовства, обсудили на заседании ДВНПС во Владивостоке 15 апреля. Одна из предложенных поправок предусматривала изменение пункта 43 правил.

Действующая редакция документа предписывает в случае превышения допустимого уровня прилова выпускать весь избыток в естественную среду обитания, внеся соответствующую запись в промысловый журнал. Поправка предусматривает не выпуск избыточного прилова, а его переработку, опять-таки, с внесением записи.

«Предложенные изменения в отношении приловов при промысле минтая - нужные, полезные и давно обсужденные в рыбацком сообществе. Но на заседании ДВНПС мы обратили внимание, что после внесения поправки, согласно законодательству, мы не сможем ее менять на протяжении 6 лет. При этом если она будет внесена в том виде, в каком предложена сейчас, поправка не будет работать», - рассказал корреспонденту Fishnews Алексей Осинцев.

По его словам, реальность такова, что рыбаки стремятся избавиться от лишнего прилова, в особенности от молоди.

«Эта же практика будет иметь место и после внесения поправки в ее нынешнем виде. Чтобы поправка начала работать, необходимо предусмотреть обязательное взвешивание уловов. Поэтому мы предложили доработать правила, дополнить их нормой о взвешивании уловов и только затем принимать», - обратил внимание президент АСРФ.

Он также подчеркнул, что учет этого предложения особенно важен в контексте проведенного Росрыболовством за день до ДВНПС совещания о Стратегии управления запасом минтая до 2025 г. Такое дополнение правил отвечает принципам устойчивого рыболовства, сохранения экологии и запасов водных биоресурсов, уверен Алексей Осинцев.

Росрыболовство намерено в течение недели провести отдельное видеосовещание, посвященное поправкам. «По результатам этого совещания, мы надеемся, появится понимание необходимости доработки правил», - отметил глава ассоциации.

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