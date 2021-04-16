Науке профинансируют экспедиции и судоремонт

Правительство выделит из резервного фонда в 2021 г. более 1 млрд рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса. Дополнительные средства пойдут на финансирование ресурсных исследований и ремонт научного и учебного флота.

Вопрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях Росрыболовству обсуждался на заседании кабмина 15 апреля. Средства из резервного фонда правительства планируется направить на реализацию мероприятий в рамках двух госпрограмм – «Развитие рыбохозяйственного комплекса» и «Научно-технологическое развитие РФ».

«Более миллиарда рублей выделяем на развитие рыбохозяйственного комплекса, в том числе на организацию восьми научных экспедиций, на ремонт судов, включая такие известные парусники, как «Седов», «Крузенштерн», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что эти меры являются важной частью работы правительства «по созданию современного и конкурентоспособного агрокомплекса».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, помимо рыбохозяйственных экспедиционных исследований и ремонта научного и учебного флота допфинансирование будет использовано для организации рыбоохранных рейдов с использованием техники и оборудования.

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