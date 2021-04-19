Росрыболовство получит деньги для экспедиций и ремонта НИС

Научным организациям Росрыболовства выделили почти 0,5 млрд рублей для проведения ресурсных исследований. Кроме того, за счет допфинансирования будет отремонтировано НИС «Профессор Леванидов».

Решение о выделении Росрыболовству в 2021 г. бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства было принято на заседании кабмина 15 апреля. «Подписано распоряжение о выделении 1,02 млрд рублей на нужды рыбохозяйственного комплекса», – сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Почти половина этой суммы – 490 млн рублей – пойдет на организацию исследований для уточнения запасов водных биоресурсов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, речь идет о восьми научных экспедициях.

Еще 45 млн рублей предназначено для капитального ремонта научно-исследовательского судна «Профессор Леванидов». Сейчас оно работает в Полярном филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Кроме того, 200 млн рублей выделено для ремонта учебных парусников Росрыболовства «Седов» и «Крузенштерн», которые находятся в распоряжении Калининградского государственного технического университета. Ранее сообщалось, что за счет дополнительных средств также будут профинансированы «рыбоохранные рейды с использованием техники и оборудования».

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