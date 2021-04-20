«Рыбный» блок вошел в план по развитию Арктики

Правительство включило в дорожную карту по развитию Арктической зоны разработку цифрового сервиса для аквакультуры, борьбу с браконьерством и подготовку мер по стимулированию рыбопереработки.

Напомним, что правительство утвердило единый план мероприятий по реализации Основ госполитики РФ в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны РФ. В экономический блок дорожной карты вошли меры по развитию рыбной отрасли.

Так, госструктуры должны подготовить предложения по созданию цифрового сервиса для предоставления в пользование рыбоводных участков в Арктической зоне. Доклад в правительстве по этой теме ожидают в июле - сентябре. Интернет-сервис уже используется для формирования участков для аквакультуры на Дальневосточном бассейне, теперь его планируется применить на Северном, сообщает корреспондент Fishnews.

Минвостокразвития, Минсельхоз и Росрыболовство должны разработать меры господдержки создания и (или) модернизации рыбоперерабатывающих комплексов, рыбоводных хозяйств в Арктической зоне. Доклад по этой теме в правительстве запланирован на октябрь-декабрь.

Отдельным направлением предусмотрена и борьба с браконьерством. ФСБ и Минсельхоз должны подготовить план мероприятий по предотвращению незаконной добычи и реализации морских биоресурсов в Арктической зоне. Срок - третий квартал 2021 г.

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