Аквакультуре Северного бассейна прочат цифровой сервис

Для Северного бассейна планируется внедрить механизм формирования рыбоводных участков с помощью интернет-карты - как это уже сделано для Дальнего Востока. Такая мера предусмотрена в госпрограмме развития Арктической зоны.

Правительство утвердило госпрограмму «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». При этом определены меры правового регулирования для выполнения программы.

В их число вошли и изменения в сфере аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется внести изменения в правила формирования рыбоводных участков, утвержденные постановлением правительства от 11 ноября 2014 г. № 1183.

В результате на Северный бассейн должен быть распространен механизм, используемый в Дальневосточном регионе. Напомним, что участки марикультуры на Дальнем Востоке формируются с помощью специального интернет-сервиса - aquavostok.ru. Распределяются акватории через электронные аукционы.

Внесение проекта изменений в правила формирования рыбоводных участков в правительство ожидается в декабре 2021 г.

Осенью по итогам поездки в Мурманскую область премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать распространение на Северный бассейн особого порядка формирования рыбоводных участков, который сейчас предусмотрен для Дальнего Востока.

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