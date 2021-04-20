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Законопроект об использовании прудов на водотоках снимет серьезную угрозу для хозяйств, выращивающих рыбу в таких водоемах, считают в Ассоциации «Росрыбхоз»

Поправки по прудам снизят риски для рыбоводов

Законопроект об использовании прудов на водотоках снимет серьезную угрозу для хозяйств, выращивающих рыбу в таких водоемах, считают в Ассоциации «Росрыбхоз». Сейчас документ готовится ко второму чтению в Госдуме.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования в сфере аквакультуры (рыбоводства) и рыболовства» был одобрен парламентариями в первом чтении 13 апреля.

«Это большое событие для нас», – заявил Fishnews председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко. Он рассказал, что проект закона, предусматривающий внесение изменений в Водный кодекс, а также в законы о рыболовстве и об аквакультуре, разрабатывался и согласовывался в течение нескольких лет, но по разным причинам рассмотрение документа откладывалось.

«В конце концов депутаты Госдумы, в основном аграрного комитета, нас услышали и взялись за этот закон. В результате несколько дней назад его рассмотрели в первом чтении. Теперь мы почти уверены, что с большой вероятностью получим закон где-то до августа», – прокомментировал руководитель отраслевого объединения.

Законопроект определяет порядок использования прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, для целей аквакультуры. Если акватория таких прудов не превышает 200 га, на них не нужно формировать рыбоводные участки и предприятие может заниматься прудовой аквакультурой на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

На водоемах площадью свыше 200 га нужно выделять рыбоводные участки – для пастбищной либо индустриальной аквакультуры – и разыгрывать их на торгах. Исключение предлагается сделать только для прудов, созданных до 1980 г. При этом рыбоводные хозяйства обязаны подавать отчетность об объемах выпуска в водоем объектов аквакультуры и их изъятия.

«Эта норма очень актуальна для нас, для большого сектора работодателей в сфере товарного рыбоводства, которые осуществляют деятельность на прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках. Из-за неурегулированности в вопросе водопользования до сегодняшнего дня для многих из них существует угроза приостановки или даже закрытия. Законопроект снимает эту угрозу полностью, поэтому мы очень рады, что депутаты нас в этом поддержали», – отметил Василий Глущенко.

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