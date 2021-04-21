Перевозчики по Севморпути смогут заказать регулярные услуги ледокола

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания. Предусмотрена возможность заключения долгосрочных договоров о ледокольной проводке судов по Северному морскому пути.

Поправки внесены федеральным законом от 20 апреля 2021 г. № 94. Статья статью 5.1 КТМ дополняется пунктом 6, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотрено, что заказчик и исполнитель услуги по ледокольной проводке судна и (или) иных услуг для целей торгового мореплавания, оказываемых атомным ледокольным флотом в акватории Севморпути, могут заключать долгосрочные договоры – при оказании услуг на систематической основе. Закон вступит в силу 1 мая.

Напомним, Северный морской путь планируют активно использовать для перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны.

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