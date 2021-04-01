Рыбе отводят особую роль в развитии Севморпути

Вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев дал ряд поручений по созданию условий для более активного использования Северного морского пути. Обсуждались и перевозки рыбопродукции, причем и здесь фигурируют квоты.

Зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросам развития инфраструктуры Северного морского пути, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Напомним, что власти заявляют о намерениях в разы увеличить активность использования СМП. За последние пять лет объем перевозок по арктической трассе вырос в 5,5 раза и в прошлом году составил 33 млн тонн, заявили в пресс-службе. По указу президента, к 2024 г. объем перевозок должен вырасти до 80 млн тонн.

Одной из тем на совещании стала доставка рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Перевозчики при этом заявили о нехватке рефконтейнеров. Заместитель гендиректора «Росатома» – директор дирекции СМП Вячеслав Рукша отметил, что госкорпорация организовала экспериментальные рейсы атомного лихтеровозова «Севморпуть» для перевозки контейнеров с рыбой по Северному морскому пути. Из проблем названо отсутствие постоянной загрузки с запада на восток для флота, перевозящего рыбу из ДФО. В результате суда вынуждены осуществлять переход в балласте. Также отмечено отсутствие постоянной загрузки рыбопродукцией с востока на запад из-за регулярно меняющейся ситуации на рынке перевозок и недостаточная ответственность грузоотправителей за отказ от отправки рыбопродукции по Севморпути.

Минвостокразвития, Минтрансу и Минпромторгу совместно с заинтересованными организациями поручено представить прогноз потребности в рефрижераторных контейнерах.

Госкорпорация «Росатом» должна передать в правительство предложения по установлению ответственности грузоотправителей за отказ от отправки по Северному морскому пути.

«Минвостокразвития рассмотрит возможность расширения механизма «квоты в обмен на инвестиции» для увеличения объемов перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны и стимулирования производства рефрижераторных контейнеров», – сообщили в пресс-службе правительства.

Вице-премьер поручил Минвостокразвития и Росатому провести анализ стоимости перевозок по Севморпути и представить в правительство предложения, обеспечивающие конкурентоспособную себестоимость.

Также Юрий Трутнев поставил задачу Росатому направить в кабмин предложения по возможному установлению регулярного расписания проводки по СМП. «Такое расписание позволит грузоотправителям понять, в какие сроки формируются караваны, чтобы не нужно было просить, писать заявки, а можно было бы заявиться на уже сформированный караван», – добавил он.

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