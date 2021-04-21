Олег Братухин: Трагедия «Скорпиона» требует системного анализа и взвешенных решений

К опрокидыванию траулера на верфи в Ленобласти привело отсутствие необходимых судостроительных компетенций, считает председатель совета директоров Русской пелагической исследовательской компании Олег Братухин. По его мнению, из-за этой системной проблемы страна рискует получить морально устаревший и неэффективный промысловый флот.

В конце марта на верфи «Пелла» в Ленинградской области опрокинулся рыболовецкий траулер, погибли два человека. Трагедия подняла ряд вопросов, связанных с обязательствами по строительству промыслового флота на отечественных верфях. Редакция Fishnews приглашает компетентных представителей отраслевого сообщества к открытой дискуссии.

«Если говорить непосредственно о трагедии, то, с точки зрения кораблестроительной науки «Теория корабля», причина такого значительного накренения судна одна - проблема с остойчивостью. Пояснения руководства верфи о том, что что-то пошло не так при выполнении процедуры кренования судна, не выдерживает критики. Ведь подобная процедура не может выполняться на судне с таким количеством специалистов, работающих в разных его частях (по данным СМИ, 80-100 человек), - прокомментировал председатель совета директоров, генеральный конструктор ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания» Олег Братухин. Не касаясь вопроса безопасности, это категорически исключено при выполнении кренования в силу невозможности рассчитать поправку в расчетах остойчивости в условиях, когда столь значительная суммарная масса находящихся на судне людей непредсказуемо перемещается».

Эксперт обратил внимание на отсутствие современных профессиональных судостроительных компетенций. Это системная проблема, касающаяся всех верфей, строящих рыболовный флот и для Дальнего Востока, подчеркнул Олег Братухин.

«Как результат - под видом современного инновационного флота на российских верфях, за крайне небольшим исключением, строится морально устаревший рыболовный флот со всеми негативными последствиями для экономики страны на следующие 30 лет, которые оцениваются в потерю триллионов рублей», - заявил собеседник Fishnews.

По его словам, выпускники еще оставшихся российских кораблестроительных вузов не могут отличить современное рыболовное судно от устаревшего. В результате спроектированные 50 лет назад за рубежом рыболовные суда строятся по иностранным проектам на наших верфях под видом современных, отметил Олег Братухин.

Он считает, что в России создается неконкурентоспособный отечественный рыболовный флот, обреченный проиграть конкуренцию другим странам в области рыболовства.

«Очень хотелось бы надеяться, что трагедия «Скорпиона» станет спусковым крючком глубокого анализа происходящего в области обновления рыболовного флота, включая вопросы конкурентоспособности и эффективности», - подчеркнул руководитель «Русской пелагической исследовательской компании».

По его мнению, вопросы обеспечения безопасности требуют особого внимания со стороны Российского морского регистра судоходства, так как потеря остойчивости рыболовных судов становится реальной проблемой промыслового флота. Эксперт напомнил про недавние трагедии БАТМ «Дальний Восток» и краболова «Восток».

Более того, по данным Дальневосточной ассоциации морских капитанов, только от потери остойчивости в результате обледенения за последние несколько лет в дальневосточном бассейне опрокинулось и погибло как минимум семь рыболовных судов, привел печальные цифры Олег Братухин.

«Только техническая политика в области обновления рыболовного флота (отсутствующая в настоящее время) может обеспечить решение задачи по строительству современных, высокотехнологичных судов. В противном случае продолжение строительства неконкурентоспособного промыслового флота закладывает фундамент отсталости на длительную перспективу. А отечественное судостроение не получит развития», - резюмировал эксперт.

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