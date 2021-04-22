Рыбацкий профсоюз Приморья – за отмену пенсионной реформы для ДФО

Профсоюз работников рыбной отрасли Приморского края на акции 1 мая поддержит требование вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию для жителей Дальнего Востока. Это поможет приостановить отток населения, считают в организации.

Вопрос обсудили лидеры первичных организаций на пленуме Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. По информации краевой федерации профсоюзов, в этом году первомайская демонстрация в регионе не состоится из-за эпидемиологической ситуации. Основные акции в честь Праздника Весны и Труда планируются в интернете и СМИ. При этом федерация выступит с лозунгом: «Требуем дореформенный пенсионный возраст дальневосточникам!»

Профсоюз рыбаков поддержал эту идею. «Если бы удалось вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию для жителей Дальнего Востока, это положительно отразилось бы на ситуации с оттоком населения. Надо в этом плане работать, в том числе через Госдуму и законодательное собрание Приморского края. Мы эту позицию поддерживали и будем поддерживать впредь», - подчеркнул председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный.

Он напомнил, что значительная часть работников рыбной отрасли имеет право на пенсию на льготных условиях, однако в то же время в краевом профсоюзе рыбаков есть и те, кому положено идти на пенсию на общих основаниях.

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