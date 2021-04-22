ВАРПЭ предложила усовершенствовать подходы к прогнозированию рыбных запасов

Возникла серьезная необходимость в разработке новых, более точных моделей прогнозирования, основанных на экосистемном подходе, заявил советник президента ВАРПЭ профессор Лев Бочаров. Он отметил, что этому вопросу нужно отвести отдельное место на государственном уровне.

Напомним, что перспективы российского промысла минтая и новые подходы к прогнозированию запасов водных биоресурсов обсудили на совещании, которое 14 апреля провел во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В докладе заместителя руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО Игоря Мельникова была представлена оценка нерестового запаса минтая в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах в 10 млн тонн, а в Северо-Охотоморской – в 5 млн тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по итогам совещания .

Таким образом, экспедиционные данные подтвердили основанный на многолетнем мониторинге вывод о низком пополнении запаса минтая и отсутствии высокоурожайных поколений. С учетом естественной гибели старшевозрастных поколений запасы минтая в Охотском и Беринговом морях снижаются.

Участники совещания обсудили возможные способы совершенствования промыслового прогнозирования. В настоящее время такое прогнозирование основано на одновидовых моделях. Такие модели учитывают лишь многолетнюю динамику численности популяции вида и ежегодные объемы вылова, но не погружаются в существующие взаимосвязи с другими популяциями внутри сложных биоценозов и экосистем морей, где ведется их промысел. Советник президента ВАРПЭ профессор Лев Бочаров высказал мнение, что подобные прогнозы не учитывают изменения окружающей среды, а значит, всегда будут неточными.

«Сегодня возникла серьезная необходимость в разработке новых, более точных моделей прогнозирования, основанных на экосистемном подходе с учетом всех недостающих факторов», - отметил известный российский ученый.

По мнению Льва Бочарова, разработка новых подходов в прогнозировании должна быть выделена в структуре госзаказа и обеспечена финансированием. В российской рыбохозяйственной науке уже есть определенный фундамент исследований: сотрудники ТИНРО еще с начала 1980-х гг. использовали именно такой подход в исследовательских экспедициях по сбору данных о состояниях морских популяций, накоплен большой архив данных.

Предлагаемые ВАРПЭ подходы к прогнозированию запасов водных биоресурсов позволят увеличить горизонт достоверного прогнозирования и снизить неопределенность оценок изъятия части запасов, отметили в ассоциации.

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