16 февраля 2021 года

Судостроители готовят металл для шестого супертраулера РРПК

Адмиралтейские верфи приступили к резке металла для шестого судна из серии, строящейся по заказу Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Закладка третьей пары 108-метровых супертраулеров запланирована до конца года.

По словам заместителя гендиректора РРПК по строительству флота Дмитрия Сапова, в этом году компании предстоит целый ряд важных событий. Первая пара супертраулеров будет передана судостроителями рыбакам, вторая – спущена на воду, кили пятого и шестого судов будут заложены на стапелях.

«Необходимость скорейшего завершения строительства и обновления флота сегодня очевидна как никогда. Компании, как и всей отрасли, важно получить дополнительные перерабатывающие мощности, чтобы заместить сырьевой экспорт продукцией глубокой переработки и диверсифицировать рынки сбыта», – подчеркнул Дмитрий Сапов.

Всего в рамках программы инвестквот Адмиралтейские верфи построят для РРПК 10 супертраулеров. Мощности новых судов рассчитаны на вылов 60 тыс. тонн рыбы в год и безотходное производство продукции глубокой переработки. Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, ежегодно каждый траулер сможет выпускать до 15 тыс. тонн рыбного филе, фарша и сурими, более 8 тыс. тонн иной продукции, включая икру минтая, а также около 6 тыс. тонн высококачественной рыбной муки и жира.

Строящиеся суда соответствуют максимальному уровню требований к энергоэффективности и экологичности. Это позволит вдвое снизить выбросы углекислого газа на тонну добытой рыбы по сравнению с показателями флота, который сейчас находится в эксплуатации. Кроме того, на траулерах спроектированы максимально комфортные условия труда и проживания членов экипажа.

В декабре прошлого года РРПК получила аналогичный супертраулер, построенный турецкой верфью «Терсан». Российская серия судов на Адмиралтейских верфях строится парами с разрывом около года. Передача заказчику первых двух траулеров запланирована на вторую половину текущего года.

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